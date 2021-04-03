Muş'ta mera kavgası: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Serinova beldesinin Çağdaş Mahallesi'nde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım