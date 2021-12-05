Muş'ta masa tenisi sporcularının hedefi Türkiye şampiyonluğu - Haberler Spor
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Muş'ta masa tenisi sporcularının hedefi Türkiye şampiyonluğu

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Spor
Muş'ta masa tenisi sporcularının hedefi Türkiye şampiyonluğu

Muş'ta 6 yıldır katıldıkları turnuvalarda kendi kategorilerinde birinci olan masa tenisi sporcuları, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında da başarılı olarak Türkiye finallerine katılmayı hedefliyor.

MUŞ (AA) - Muş'ta 6 yıldır katıldıkları turnuvalarda kendi kategorilerinde birinci olan masa tenisi sporcuları, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında da başarılı olarak Türkiye finallerine katılmayı hedefliyor.

Final Eğitim Kurumu Ortaokul Müdürü Kazım Şimşek, 2016'da kurdukları masa tenisi takımının katıldığı tüm turnuvalarda il birincisi olduğunu söyledi.

Kurum olarak ilk, orta ve lise düzeyinde sporcular yetiştirdiklerini belirten Şimşek, "Hedefimiz öncelikle kentte şampiyon olmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra en büyük hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma sporcu kazandırmak olacak." dedi.

Kurs Müdürü Yusuf Çağlayan ise "Gönüllü antrenörümüz Fesih Topdemir'in yetiştirdiği sporcularımız başarılı bir grafik ortaya koyuyor. 2018-2019 döneminde Bingöl'de yapılan Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında dördüncü olduk. Hedefimiz Türkiye şampiyonasına katılarak milli takıma sporcu göndermek." diye konuştu.

11 Sınıf Öğrencisi Furkan Topdemir de takım olarak kentte katıldıkları tüm turnuvaları namağlup olarak tamamladıklarını bildirerek, amaçlarının kenti en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

AA / Sabri Yıldırım - Spor Haberleri

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