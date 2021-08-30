MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
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MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' kapsamında 142,5 ve 112,5 kilometrelik 'Büyükler-Gençler Bisiklet Türkiye Şampiyonası' düzenlendi.

MUŞ'ta, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' kapsamında 142,5 ve 112,5 kilometrelik 'Büyükler-Gençler Bisiklet Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Kulüpleri adına katılan 34 sporcunun kıyasıya mücadelesinde başarılı olanlara ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan, Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' kapsamında düzenlenen 'Büyükler-Gençler Bisiklet Türkiye Şampiyonası'na, çeşitli kulüplerden 34 sporcu katıldı. Malazgirt ile Bulanık ilçesinden başlayan yarış, Tarihi Murat Köprüsü'nde son buldu.

İlk olarak büyükler, saat 08.00'de Malazgirt Zafer Anıtı'ndan başlayarak, varış noktası olan tarihi Murat Köprüsü'ne kadar 142,5 kilometre pedal çevirdi. Gençler kategorisinde sporcular ise 112,5 kilometrelik yola 09.00'da Bulanık ilçesinden başlayarak, aynı şekilde tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşmaya çalıştı. Yarış sonunda, tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen ödül törenine Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve sporcular ile davetliler katıldı.

'ÇOK GÜZEL ROTALARIMIZ VAR'

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, şunları söyledi:

"Bugün burada ilkini düzenlemiş olduğumuz bisiklet turnuvasının ödül töreni için bulunuyoruz. İnşallah tarihi Murat Köprüsü etrafındaki Sultan Alparslan Parkımız bundan sonra daha nice güzel spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Sadece bisiklet sporu değil, kayaklı koşu, kano sporcu her türlü alanda burada gençlerimiz her yaşta insanımız spor yapma imkanına sahip olacaklar. Spor yapan bir milletin zihni de açık olur. Huzurlu bir toplum olur. Dolayısıyla spor her yaş için yapılması gereken önemli bir aktivite. Bisiklet sporda Türkiye açısından aslında çok uygun bir spor. Çok güzel rotalarımız var. Ama bunları federasyon başkanımızın da dediği gibi işlek hale getirmek lazım. Alt yapısını kurmak lazım. Bizim de gayretimiz bu. Seneye inşallah daha büyük organizasyonlar davet ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımız Malazgirt ve Bulanık ilçelerinden geldiler? diye konuştu.

Gündüzöz'ün konuşmaları sonrasında büyükler ve gençler kategorisinde başarı elde edenlere ödülleri verildi. Büyükler kategorisinde Spor Toto Spor Kulübü Derneği birinci, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu. Gençler kategorisinde, Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, birinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI
MUŞ'TA MALAZGİRT ZAFER KUPASI YOL YARIŞLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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