Muş'ta "mahrem imam" olduğu değerlendirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Muş'ta "mahrem imam" olduğu değerlendirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

05.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:22
Muş'ta

Muş'ta, hakkında yakalama kararı bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) "mahrem imam" olduğu değerlendirilen şüpheli tutuklandı.

Muş'ta, hakkında yakalama kararı bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) "mahrem imam" olduğu değerlendirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve mahrem imam olduğu değerlendirilen şüphelinin Korkut ilçesine bağlı Karakale köyüne geldiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine, Korkut ve Karakale Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Köydeki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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