Muş'ta LGS'nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi
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Muş'ta LGS'nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okulları dezenfekte etti.

Muş'ta LGS'nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi
18.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:58

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okulları dezenfekte etti.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu ekip, 20 Haziran Cumartesi günü sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek, okul bahçelerinde sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş'ta 11 bin 400 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

Sınavın 187 okuldaki 695 salonda yapacağını ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"2 bin 150 öğretmen görev yapacak. Müdürlük olarak bütün tedbirleri aldık. Sınıflarımızı ve servis araçlarımızı dezenfekte ettik. Her öğrencimize ikişer maske dağıtacağız. Sözel bölüm için sınav saat 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Daha sonra 45 dakika ara verilecek. Öğrencilerimiz okul bahçesinde dinlenecek. Sayısal bölüm için ikinci oturum saat 11.00'da başlayacak. Bu açıdan velilerimizin endişeye kapılmasına gerek yok. Zaten onları okul bahçelerine almayacağız. Bize güvensinler ve çocuklarını bize emanet etsinler. Biz elimizde gelen her şey yapacağız."

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Engin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu kapsamda sınava girecek çocuklarımızın huzur ve sağlığı için belirlenen okullarımızda detaylı dezenfekte çalışmaları yaptık. Aldığımız önlemlerle okullarımızı yavrularımıza hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu bakımdan öğrencilerimizden tek beklentimiz sınavlarına konsantre olmaları. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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