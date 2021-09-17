Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi - Haberler
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Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

Muş'un Korkut ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, leylek yuvalarının zarar görmemesi için bazı bölgelerde direkleri yenileme çalışmalarına ara verdi.

Muş'un Korkut ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, leylek yuvalarının zarar görmemesi için bazı bölgelerde direkleri yenileme çalışmalarına ara verdi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde enerji nakil hatlarının geçtiği direkleri yenileme çalışması başlattıklarını söyledi.

Birçok köyde çalışmaların devam ettiğini belirten Coşar, çalışmalarda doğal yaşamın korunmasına özen gösterdiklerini anlattı.

Güneyik, Kapılı ve Alazlı köylerinde ekonomik ömrünü tamamlamış direklere leyleklerin yuva yaptığını belirten Coşar, "Konuyla ilgili bilirkişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde direklere müdahale halinde yetişkin leyleklerin yavrularını terk edebileceklerini öğrendik. Bu kapsamda yuva yapılan eski direklere şimdilik dokunmama kararı aldık." dedi.

Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muş'ta leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi - Haberler
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