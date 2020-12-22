Muş'ta lapa lapa kar yağışı
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Muş'ta lapa lapa kar yağışı

22.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:10

Muş'ta lapa lapa kar yağışı Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Muş'ta lapa lapa kar yağışı

MUŞ - Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Kentte beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kent merkezini beyaza bürüdü. İşlerine gitmeye çalışan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açan esnaf ise kapılarının önünde biriken karları temizliyor. Belediye karla mücadele ekipleri de vatandaşların ulaşımlarını rahat sağlamaları için kaldırımlarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Aracının üzerinde biriken karı temizleyen vatandaşlardan Cumhur Aşçıoğlu, "Sabah işe gitmek için kalktım her taraf bembeyaz olmuş. Lapa lapa kar yağıyor. Şu anda aracımın üzerindeki karları temizliyorum. Yaşanan kuraklık nedeniyle yağan kar ve yağmur insanı sevindiriyor. En azından dengeler değişmiyor. Yağan kar hem bizi hem de çocukları sevindirdi" dedi.

Muş'ta lapa lapa kar yağışı
Muş'ta lapa lapa kar yağışı
Muş'ta lapa lapa kar yağışı
Muş'ta lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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