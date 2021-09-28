Muş'ta kuşlar, beslenebilmek için hububat yığınlarının bulunduğu tarlalara akın ediyor

MUŞ (AA) - Muş'ta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar, beslenebilmek için buğday, arpa ve ay çekirdeği yığınlarının oluşturulduğu tarlalara akın ediyor.

İşletme tarafından hasadı yapılan ve arazide üzeri brandayla kapatılan buğday, arpa ve çekirdeği yığınlarının üzerinde bekleyen kuşlar, brandayı delerek ürünleri yemeye çalışıyor.

İşletme Müdürü Burhan Çam, gazetecilere, kuraklıktan dolayı kuşların yiyecek bulmakta zorlanan kuşların hasat ettikleri ürünleri yemeye çalıştığını söyledi.

Kuşları ellerinden geldiğince beslemeye çalıştıklarını belirten Çam, "Muş Ovası'ndaki kuşlar buraya akın ediyor. Kuş cenneti haline geldi. Kuşlara mümkün mertebe müdahale etmiyoruz. Artık aç kalan hayvanlar buranın yolunun tutuyor. Bunlar özel misafirlerimiz." dedi.