Muş'ta kurulan Kovid-19 aşı çadırı ilgi görüyor
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Muş'ta kurulan Kovid-19 aşı çadırı ilgi görüyor

Muş'ta kurulan Kovid-19 aşı çadırı ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentin farklı noktalarında kurduğu aşı çadırları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Muş Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentin farklı noktalarında kurduğu aşı çadırları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiği Muş'ta, aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarına kurulan çadırlara geliyor.

Vatandaşlardan Hakim Yılmaz, 3. doz aşısını yapmak için çadıra geldiğini belirterek, "Yoğunluk var. Herkesin aşı olması gerekiyor. Gençler ve herkes çadırlara gelerek aşısını yaptırabilir." dedi.

Hamdullah Özcan ise daha önce yaşadığı tedirginlik nedeniyle aşı yaptırmak istemediğini belirterek, "Korktuğum için aşı olamadım. Görevliler ön yargılarımı yıktı. Gelip aşımı yaptırdım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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