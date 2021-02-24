Muş'ta kursiyerlerin yaptığı halıların kesimi gerçekleştirildi

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan halı dokuma kursuna katılan 12 kursiyerin, el emeği göz nuruyla yaptığı halıların kesimi gerçekleştirildi.

Halı kesimi programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bölgede yok olmaya yüz tutmuş halıcılık sanatının Halk Eğitimi Müdürlüğünce açılan kurslarla yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu kültürün sonraki kuşaklara aktarılması işini en güzel şekilde yapan usta öğreticilerin ve bu çalışmaların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini anlatan Kıvanç, kursiyerlerin yaptıkları işin kültürün korunması ve yaşatılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Kıvanç, faaliyetler hakkında bilgi aldığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Baskın ile kursiyerlerin yaptığı halıları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım