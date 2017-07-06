Muş'ta Kur'an-ı Kerim Kursu

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) ile Gençlik Merkezi işbirliğince açılan Kur'an Kerim kursunda 60 öğrenci ders alıyor.





Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, yaptığı açıklamada, merkezde 60 öğrencinin Kur'an dersi gördüğünü söyledi.



Gençlik Merkezi Yaz Okullarına bu yıl 2 bin 500 kişinin başvurduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu:



"Bu yıl ilk kez ortaokul yaz okullarıyla 30'u kız 30'u erkek 60 öğrencimiz Kur'an-ı Kerim dersi almaya başladı. Öğrenciler, sabah gelip 2 saatlik futbol, tenis ve basketbol gibi sporları yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim, siyer gibi yeni eğitimler alıyor. Amacımız çocukların tatillerini sokaklarda değil de gençlik merkezimizde, eğitmen ve antrenörlerimiz eşliğinde çok güzel geçirmeleri ve oynarken öğrenmeleridir."



Çocukların eğlenerek din eğitimi aldığını belirten Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörü Elçin Büte ise gelecek yıl eğitimlerin daha kapsamlı olacağını belirtti.



Vakıf olarak çocuklara birçok eğitim materyali hediye ettiklerini aktaran Büte, 4 hafta sürecek eğitimlerin ardından öğrencilerin öz güveninin de artacağını vurguladı.