Muş'ta koyun kırkma zamanı
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Muş'ta koyun kırkma zamanı

Muş'ta koyun kırkma zamanıHAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı.

16.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:56

Muş'ta koyun kırkma zamanı

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı. Besicilerin, imece usulü koyun kırkması yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu. Besici Hamit Subaşı, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor" dedi

Doğu'nun küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden biri olan Muş'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye ulaşmasından sonra koyun kırkma dönemi de başladı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için kırkıyor. Muş'un Güneyindeki Kurtik yaylasında onlarca yaylacı imece usulü koyunların tüylerini kesiyor. Besicilerden Hamit Subaşı, havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma döneminin de başladığını belirterek, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi daha iyi oluyor, kilo alıyor" diye konuştu.

Yaylalarda koyunların kırkılmasıyla elde edilen yünlerin temizlendikten sonra döşek, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Subaşı, ihtiyaç fazlasını da sattıklarını bildirdi. Eski makaslarla, imece usulü 7-8 kişinin günde ortalama 250 koyun kırktığını ifade eden Subaşı, "Bölgemizde çok sayıda koyun olduğu için hayvan sahipleri olarak bir birimize yardım ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:

-Koyunlardan detaylar

-İmece usulü koyun kırkmalardan detaylar

-Kırkılan yünlerden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)

Muş'ta koyun kırkma zamanı

Kaynak: DHA

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