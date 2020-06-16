Muş'ta koyun kırkma zamanı
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Muş'ta koyun kırkma zamanı

MUŞ'ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar, kırkılmaya başlandı.

Muş'ta koyun kırkma zamanı
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:12

MUŞ'ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar, kırkılmaya başlandı. Besicilerin, imece usulü koyun kırkması yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden biri olan Muş'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye ulaşmasından sonra koyunlar kırkılmaya başlandı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için kırkıyor. Kentin güneyindeki Kurtik Yaylası'nda onlarca yaylacı imece usulü koyunların tüylerini kesiyor. Besicilerden Hamit Subaşı, havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma döneminin de başladığını belirterek, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi daha iyi oluyor, kilo alıyor" diye konuştu.Yaylalarda koyunların kırkılmasıyla elde edilen tüylerin temizlendikten sonra döşek, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Subaşı, ihtiyaç fazlasını da sattıklarını bildirdi. Eski makaslarla, imece usulü 7-8 kişinin günde ortalama 250 koyun kırktığını ifade eden Subaşı, "Bölgemizde çok sayıda koyun olduğu için hayvan sahipleri olarak birbirimize yardım ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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