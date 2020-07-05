Muş'ta 'koyun kırkma' mesaisi
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Muş'ta 'koyun kırkma' mesaisi

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkarılan küçükbaşları kırkma mesaisi sürüyor.

Muş'ta 'koyun kırkma' mesaisi
05.07.2020 08:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:31

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkarılan küçükbaşları kırkma mesaisi sürüyor. Besicilerin, imece usulü koyun kırkması ise yaylalarda renkli görüntüler oluşturuyor.

Muş'ta geçimini hayvancılık üzerinden sağlayan besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkardıkları küçükbaşlarını, özel olarak üretilen makaslarla kırkıyor. Yaz mevsiminde hayvanlarının daha sağlıklı gelişim gösterebilmesi için besicilerin imcele usulü koyun kırkması ise yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu. Özel makineler yerine eski dönemlerde olduğu gibi makaslarla yapılan kırkmalardan elde edilen yünler, kişisel ihtiyaçlar için kullanırken, fazla kalan yünler ise kilosu 7 ile 10 TL'den satılıyor. Küçükbaşların daha güzel etlenmesi, sıcaklardan etkilenmemesi ve hastalıklardan korunması için kırkım yaptıklarını söyleyen besiciler, koyunların yünleri satarak, ayrı kazanç elde ettiklerini belirtti.

Düzkışla beldesindeki yaylalarda küçükbaşların et ve sütlerinin artması amacıyla yünlerini kırkmaya başladıklarını söyleyen besicilerden Leyla Ataman, "Hem koyunlarımızın sağımını yapıyoruz hem de kırkma işinde eşlerimize yardım ediyoruz. Koyunların sağlıklı olabilmesi için sütümüzün ve peynirimizin, yoğurdumuzun güzel gelebilmesi için kırkma işlemi çok iyi oluyor. Hayvanlar kırkma işlemiyle hem serinliyor, rahatlıyor ve kilo alıyor. Ayrıca hayvanın eti güzel oluyor. Sütü güzel, yağlı oluyor. Hayvanın yünleri kesildiği zaman çok güzel ve bol bir süt veriyor. Çok sağlıklı oluyor" diye konuştu.

Eşinin yardımıyla hayvanların kırkma işlemini gerçekleştiren Volkan Ataman ise "Koyunlarımızı sıcaktan ötürü kırkmadığımız zaman sara hastalığına yakalanabiliyorlar. Mecbur hayvanlarımızı kırkmak zorundayız. Kırkma işlemini yapmasak hayvanlarımız sütten kesiliyor. Kilodan düşüyor. Her yıl bu zamanlar, havanın tam sıcak olduğu dönemler de kırkma işlemlerine başlıyor. Bu da hayvanlar için iyi oluyor" dedi. 


Kaynak: DHA

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