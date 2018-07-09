Muş'ta Köylere Çöp Konteyneri Dağıtıldı

Muş'ta İl Özel İdaresi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü tarafından 32 köye, bin 520 çöp konteyneri dağıtıldı.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde devam eden çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, haftanın belirli günlerinde köyleri gezen 4 çöp toplama aracı, 12 personel ile köylerin çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Özel İdare Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri ile 32 köye 14 personelle hizmet verdiklerini belirten Yentür, "Temizlik imandandır" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Kaynakları doğru kullanmak için çaba gösterdiklerini kaydeden Yentür, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bize verdiği araçlarla çöp toplama hizmeti veriyoruz. İl Özel İdaresinin Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri haftanın belli günlerinde köylerimize çalışma yapıyor. Halkımızdan bu anlamda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şu anda hizmet verdiğimiz yerleri genişleterek, Muş'un merkez, Korkut, Hasköy ilçelerine yıl sonuna kadar, diğer ilçelerimize ise 2019'a kadar hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Çöğürlü Köyü Muhtarı Abdulvahap Koç da daha önce çöplerin köylerde çirkin görüntülere neden olduğunu belirterek, şimdi çöplerin düzenli olarak alındığını aktardı.

Çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür eden Koç, konteynerler sayesinde köylerin daha temiz olduğunu, çöplerin de düzenli olarak toplanabildiğini ifade etti.