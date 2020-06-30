Muş'ta köy yollarının standardı yükseltiliyor
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Muş'ta köy yollarının standardı yükseltiliyor

Muş'ta köy yollarının onarılması, genişletilmesi ve asfaltla yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Muş'ta köy yollarının standardı yükseltiliyor
30.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:00

Muş'ta köy yollarının onarılması, genişletilmesi ve asfaltla yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki köy yollarının daha konforlu olması için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler bu kapsamda, kent merkezine 74 kilometre uzaklıktaki İnardı köyü yolunda stabilize ve genişletme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları hak ettikleri hizmetlerle buluşturmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Söz konusu köy yolunun dar olması nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşandığını belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yapıldı. Yolun eksikliklerini tamamlayarak standardını yükseltmek için gerekli çalışmalar sürüyor. İnardı köyü bölgesinin arazi şartlarından dolayı ekiplerimiz zor koşullarda çalışıyor. Köyümüze bağlı 9 mezra bulunuyor. Ekiplerimiz 3 yıldan beri bu bölgede dağı taşı delerek alt yapı ve genişletme çalışması yapıyor. Kısa sürede yolun 12 kilometrelik bölümüne sathi kaplama asfalt çalışmasına başlayacağız. Köyümüz asfalta kavuşacaktır. Bu yolun genişliği 15 metreye çıkarılacak."

Kaynak: AA

Manşet

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