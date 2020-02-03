03.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:12

Muş'ta köy yollarında karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 298 ulaşıma açıldı.

Muş'ta iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezi ve kırsal kesimde iyice etkisini gösteren kar yağışı 311 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte zor anlar yaşayan ekipler, zorlu çalışmaların ardından 298 köy yolunu ulaşıma açtı.

Köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, gece-gündüz demeden köylere ulaşım sağlamaya çalıştıklarını belirterek, işlerinin zor olduğunu ifade ettiler.

Bu arada kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle Muş Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

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Kar yağışı ve iş makinası

İş makinasının çalışmasından detay

Karayolları ve özel idare ekiplerinden detay

Çalışmalardan detay

İş makinası ve kürekle çalışma

Köy halkı ve çalışma

Kepçe operatörü röp.

Haber-Kamera: Muhammed Samu MARAL/ MUŞ, (DHA)

Kaynak: DHA

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