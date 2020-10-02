Muş'ta Kovid-19 tedbirleri
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Muş'ta Kovid-19 tedbirleri

02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:06
Muş'ta Kovid-19 tedbirleri

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ertelendi.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alındığı bildirilen açıklamada, sonbahar ve kış aylarında özellikle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış göstereceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Ekim'den itibaren 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (genel kurul vb. toplantılar dahil olmak üzere) ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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