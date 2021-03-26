Muş'ta Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Muş'ta Kovid-19 denetimleri

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta Kovid-19 denetimleri

Muş'ta zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Muş'ta zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, insanları salgından korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Toplu kullanım alanlarını sürekli denetlediklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz belirli periyotlarda vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yaparak virüse karşı bilgilendiriyor. Salgından ancak tedbirlere riayet ederek kurtulabiliriz. Dolayısıyla salgının bizleri sevdiklerimizden ayırmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı davranmaya davet ediyorum. İnşallah hep birlikte bu sıkıntının üstesinden geleceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta Kovid-19 denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:40:30. #1.15#
title