Muş'ta Kovid-19 denetimi yapıldı Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu'nun katılımıyla yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları istendi.

Denetimlerin her gün düzenli olarak yapıldığını belirten Vali Gündüzöz, oluşturdukları ekiplerin kent merkezinde, yollarda yürüttükleri çalışmalarla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardığını aktardı.

Küresel salgının belirlenen tedbirlere uyulmasıyla önlenebileceğini vurgulayan Gündüzöz, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kurallara uymasından memnunuz. Ama hala uymayanlar var. Onları ikaz ediyoruz. Çünkü kurallara uymamak aslında bir başkasının hakkını yemek oluyor. Kendimiz hasta olmayabiliriz ama taşıyıcı olabiliriz. Onun için maske, mesafe ve temizliğe uymamızı tüm Muşlu kardeşlerimizden istirham ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA