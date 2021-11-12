Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi

MUŞ (İHA) - Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki 124 çocuk için İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından 2. Çocuk Festivali düzenlendi.

Ahmedi Hani Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan çocuklar halay çekip, koro dinletisinde bulunduktan sonra uçurtma uçurma, yumurta taşıma, Voleybol, futbol, halat çekme yarışlarına katıldı. İkramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, çocukların geleceğin teminatı ve yarınların umudu olduğunu söyledi. "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha büyük bir derya olamaz" diyen Taş, "Siz kıymetli çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkı sarılmak demektir" dedi.

"Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadılar"

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da, çocuklara yönelik 2. Çocuk Festivali düzenlediklerini ifade etti. Festivali İl Çocuk Hakları Komitesinin teklif ve uygun görüşüyle yaptıklarını kaydeden Aksoy, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik olduğunu gördük. Teknolojiden uzak, çocuklar için geleneksel oyunlardan badminton, voleybol, uçurtma şenliği, halay çekme, çengel atma gibi oyunlar düzenleniyor. Bugün çocuklarımızın gözünde, baharın renkleri içerisinde daha güzel ve sıcak renkler gördük. Pandemi süreci ve pandeminin getirmiş olduğu şartlardan dolayı çocuklarımız kapanma sürecini yaşadı. Bugün bu durum çocuklarımıza ayrı bir moral, motivasyon oldu. Doğayla baş başa, sonbaharın renkleri, yerde yapraklar, yeşil ortam ve çocukların yüzlerindeki renkler moral ve motivasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Pandemi süreci ve arkasından gelen sorunların arkasından bu etkinlik çocuklara psikolojik destek olmuş oldu. Buradaki çocuklarımız Çocuk Hakları Komitemizde bulunan ve koruma altındaki çocuklarımızdan oluşmaktadır. Bugün çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadılar. Gönüllerine dokunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

"Halaylar çekip çok mutlu olduk"

Etkinliğe katılan çocuklardan Gamze Şeker de, "Bugün çok güzel etkinlikler yapıldı. Burada uçurtma uçurup, balonları gökyüzüne bıraktık. Halaylar çekip çok mutlu olduk. Uzun bir süredir pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Aktiviteler için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Çocukların mutluluğunu çok fazla önemsiyoruz"

Çocukların yüzlerine boyama yapan Kader Akman ise "Bu projede sevgi evlerinde kalan çocuklar için oyunlar düzenledik. Palyaço olup çocukların yüzlerini boyaladık. Onları mutlu etmek bizim içinde mutluluk demektir. Bir öğretmen adayı olarak öncelikle çocukların mutluluğunu çok fazla önemsiyoruz ve özellikle sevgiye ihtiyaç duyan çocuklar için çaba sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MUŞ

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