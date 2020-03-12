Muş'ta koronovirüs ile ilgili provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Muş, Güncel

Muş'ta koronovirüs ile ilgili provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokasyon paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:18
Muş'ta koronovirüs ile ilgili provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokasyon paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş'ta yeni koronavirüs (Covid -19) vakası görüldüğü, devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişinin adli mercilerin talimatıyla gözaltına alındığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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