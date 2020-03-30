Muş'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 43 kişi hakkında işlem yapıldı Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan 43 kişiye idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan 43 kişiye idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde bir takım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kurallara uymayan ve konusu suç teşkil eden fiillerde bulunanlara yönelik denetimlerin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapatma kararına uymadığından 4 iş yeri sahibine, kapatma kararı olan iş yerinde bulunan 19 kişiye, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymayan 5 otobüs şoförüne idari işlem yapılmış, toplam 33 bin 40 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, yurt dışı dönüşü 14 günlük karantina süresini ihlal eden 6 kişi, fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili 'fiyatları etkileme' suçundan 2 kişi, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla ilgili 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tahrik" suçundan 7 kişiye adli işlem yapılmıştır."

Kaynak: AA