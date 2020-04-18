Muş'ta koronavirüs önlemleri
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Polis, Muş, Güncel

Muş'ta koronavirüs önlemleri

Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

18.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:48
Muş'ta koronavirüs önlemleri

Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler, yolcuların ateşini ölçtü.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat, salgın sebebiyle yoğun bir şekilde çalışan moral ve motivasyonun iyi olduğu belirtti.

Kaynak: AA

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