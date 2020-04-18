Muş'ta koronavirüs önlemleri Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler, yolcuların ateşini ölçtü.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat, salgın sebebiyle yoğun bir şekilde çalışan moral ve motivasyonun iyi olduğu belirtti.

Kaynak: AA