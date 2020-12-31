Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi
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Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi

31.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:46
Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi

TÜRK Kızılay görevlileri, Muş'ta vatandaşlara çikolata, bisküvi, gofret, kraker ve kek gibi yiyeceklerin bulunduğu paketleri hediye etti.

TÜRK Kızılay görevlileri, Muş'ta vatandaşlara çikolata, bisküvi, gofret, kraker ve kek gibi yiyeceklerin bulunduğu paketleri hediye etti. Görevliler, "Halkımızın 2021 yılına mutlu bir şekilde girebilmesi için soğuk havaya rağmen sokaklardayız" dedi.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı'nın kadın ve gençlik kollarından oluşan ekibi, 2021 yılı için vatandaşlara dağıtılacak hediye paketleri hazırladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kent merkezinde cadde ve sokakları gezen görevliler, içerisinde çikolata, bisküvi, gofret, kraker ve kek gibi ürünlerin bulunduğu paketleri dağıttı. Kızılay görevlileri, hediye verdikleri vatandaşları maske, mesafe ile hijyen konularında uyardı.

Türk Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, "Zor günler geçirdiğimiz 2020 yılını geride bırakırken, halkımıza küçük hediyeler hazırladık. Halkımızın, 2021 yılına mutlu bir şekilde girebilmesi için bu soğuk havada sokaklardayız. İnşallah 2021 yılı hepimize hayır, uğur ve sağlık getirir. Pandemi sürecini de geride bırakırız" dedi. 

Türk Kızılay genç gönüllüsü İlknur Yaren Şefik, "Zorlu bir süreçten geçtiğimiz 2020 yılını çok şükür geride bıraktık. 2021 yılının daha tatlı, güzel ve iyi geçmesi için genç Türk Kızılay gönüllüsü olarak soğuk hava şartlarına rağmen sokaktayız. Milletimizi mutlu etmek, daha iyi bir yıla tatlı başlangıçlar yapmak için küçük ikramlarda bulunduk" diye konuştu.


Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi
Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi
Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi
Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi
Muş'ta, Kızılay'dan vatandaşlara hediye paketi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:46:31. #1.14#
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