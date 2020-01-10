Muş'ta "Kitap Kurdu Turnalar Projesi"nin tanıtımı yapıldı

10.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:48

Muş'ta İlyas Sami İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Kitap Kurdu Turnalar Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Okulda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim İl Müdürlüğü Ar- Ge Proje görevlisi Tuğba Harmankaya, proje kapsamında 500 öğrenci ve 350 veliye ulaştıklarını söyledi.

Kentteki diğer okullarda da benzer projeleri hayata geçirmek istediklerini anlatan Harmankaya, projeyle aile ve öğrenciler arasındaki iletişimi arttırmayı amaçladıklarını aktardı.

Proje kapsamında atölye çalışmaları yürüttüklerini belirten Harmankaya, "Öğrenciler ve aileler okula aynı saatte gelip aynı saatte ayrılıyorlar. Bu şekilde öğrencilerin ders materyallerinin tam olmasının da önemini fark ediyorlar. Çocukların kitap okumayı sevmesi, aileleri ile kitap okumaları ve oyunlar oynamaları aralarındaki anne baba ilişkisini güçlendiriyor." dedi.

Kaynak: AA