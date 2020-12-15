Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
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Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor

15.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:44
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan kısıtlama devam ediyor. Kısıtlama ile vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri de denetimlere devam ediyor. - MUŞ

Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor
Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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