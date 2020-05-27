Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı
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Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı

Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı Muş İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 116 kişiye 365 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

27.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:02

Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 116 kişiye 365 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının oluşturacağı riskleri önlemek adına 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında Muş Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 şahıs ile kapalı olması gerekirken iş yerini açan 7 işletmeci ve sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahıs olmak üzere toplam 116 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıklarından dolayı 365 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı

Kaynak: İHA

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