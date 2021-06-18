Muş'ta kiraz hasadı başladı
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Muş'ta kiraz hasadı başladı

Muş'ta kiraz hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta yetiştirilen kirazların hasadına başlandı.

Muş'ta yetiştirilen kirazların hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, kentte sebze ve meyve üretiminde artış yaşandığını söyledi.

Kiraz üretimi yapan çiftçilere destek sağlandığını belirten Aydın, "2017'de Akpınar bölgesinde 15 kadın çiftçimize 5 dönümlük kiraz bahçesi kurduk. 2019-2020 yılları arasında 14 bin kiraz fidesini toprakla buluşturduk. Kiraz üretimine desteğimiz sürecek. Çünkü dağlarımız güzel iklime sahip, meyveciliğe uygun, suyu bol. Yaklaşık 100 ton kiraz hasadı bekliyoruz. Bunun ekonomiye katkısı yaklaşık 1 milyon lira." şeklinde konuştu.

Üretici Vahap Fidan da "Şu an kirazlar çıktı. Kilosu 7 liraya düştü. Günde 80 kilogram civarında kiraz topluyoruz. Kirazları bakkal, manav ve marketlere veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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