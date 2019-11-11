Muş'ta "Kıran-5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi
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Muş'ta "Kıran-5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.

11.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:40
Muş'ta

'ta terör örgütü 'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 07-09 Kasım'da yürütülen "Kıran-5" operasyonunun Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 sığınak, depo ve toprağa gömülü 23 jelikan bidon ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 250 kilogram amonyum nitrat, 130 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, çift göz gece görüş dürbünü,

2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği monte mamili,

2 el yapımı patlayıcı yapımı için gübre öğütme makinesi,

5 el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 12 tüp, patlamamış mühimmat, 0,9 KW jenaratör,

4 akü,

395 çeşitli ebatlarda pil, rüzgar ölçme cihazı, 15 şemsiye,

280 metre kablo, hücum yeleği,

80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 uyku tulumu,

3 sırt çantası, keskin nişancı kıyafeti,

22 takım leşker kıyafeti,

36 örgütsel doküman, cep telefonu,

709 diğer muhtelif yaşam/giyim malzemesi,

60 çift muhtelif marka ayakkabı,

170 kadın iç giyim malzemesi,

110 metre naylon branda,

40 metre çelik tel,

427 paket/ampul antibiyotik ilaç,

91 paket/ampul ağrı kesici ilaç,196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi/ameliyat),

25 kilogram tütün,

917 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Sığınaklar ve depo imha edildi."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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