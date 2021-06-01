Kil topraktan tandır yapan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Her şey ailesine kızmasıyla başladı! 6 yılda bambaşka bir dünya kurdu

Sıra kavgası kanlı bitti! "Karını da seni de alırım" dedi, 3 jandarmayı yaraladı

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Herkesin merak ettiği cevap Bakan Koca'dan geldi

Muş'un Güzeltepe köyünde kadınlar kil topraktan yaptıkları tandırları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş'un Güzeltepe köyünde kadınlar kil topraktan yaptıkları tandırları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Dağların yamaçlarından taşıdıkları kil toprağı ayaklarıyla yoğurarak çamur yapan kadınlar, daha sonra elleriyle şekil verip tandıra dönüştürüyor.

Yaptıkları tandırları güneşte kuruttuktan sonra satan kadınlar, elde ettikleri gelirle hem eşlerine yardımcı oluyor hem de tandırcılık mesleğini sürdürüyor.

Güzeltepe köyünde yaşayan 56 yaşındaki 7 çocuk annesi Vesile Karakaya, gazetecilere, yaklaşık 20 yıldır tandır yaparak aile bütçesine büyük ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Dağların yamacından getirdikleri kil toprakları zahmetli sürecin ardından tandıra dönüştürdüklerini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Her yıl ilkbaharda köyümüzdeki dağın eteğinden çıkarılan kil toprağı kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra ıslatarak çamura dönüştürdüğümüz toprağı ayağımızla yoğuruyoruz. Kıvama gelmesi için bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra tandırı yapma aşamasına başlıyoruz. Tandırın sertleşerek kırılmasını önlemek için çamura keçi kılı ve saman karıştırıyoruz. Ortalama 3 günde tamamlanan bir tandırı büyüklüğüne göre satıyoruz. Yılda 100 tandır yapıyoruz. Bu tandırlar yaklaşık 20 yıl kullanabilir."

Nurcan Karakaya ise geçimlerini tandır satarak sağladıklarını belirterek, "Babam çiftçilik yapıyor. Biz de ona katkı sağlıyoruz. Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar tandır yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım