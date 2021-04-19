Muş'ta kentsel dönüşüm kapsamında 112 dairenin yıkımına başlandı
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Muş'ta kentsel dönüşüm kapsamında 112 dairenin yıkımına başlandı

Muş'ta kentsel dönüşüm kapsamında 112 dairenin yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta, 1966'da meydana gelen Varto depreminin ardından yapılan ve "beyaz bloklar" olarak bilinen lojmanların, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

Muş'ta, 1966'da meydana gelen Varto depreminin ardından yapılan ve "beyaz bloklar" olarak bilinen lojmanların, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

Zafer Mahallesi'nde 4 bloktan oluşan 112 dairenin yıkılarak bölgeye daha güvenli yapıların inşa edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine vatandaşların evlerini boşaltması ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yüklenici firmaya ait iş makineleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarının startını verdi.

Çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu bölgede uzun zamandır imar revizyonu çalışması yürüttüklerini söyledi.

Lojmanlardaki hak sahipleri ile yüklenici firma arasında anlaşma sağlandıktan sonra blokların yıkımına başladıklarını belirten Asya, "Daha önce 86 metrekarelik yapılan ve oturulmaz durumda olan blokların yerine 150 metrekare yeni daireler yapılacak. Sosyal alanları, yeşil alanları, ibadethaneleri ve yürüyüş yolları olan çok daha modern bir kentleşme sağlanacak. Daha sağlıklı ve konforlu bir mahalle oluşturacağız. Hak sahipleri mağdur edilmeden daire sahibi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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