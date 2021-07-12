Muş'ta Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark Projesi'nin yüzde 50'si tamamlandı

Muş Belediyesi'nin önemli projelerinden olan ve geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark Projesi'nin fiziki tamamlanması yüzde 50'ye ulaştı.

Muş Belediyesi'nin önemli projelerinden olan ve geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark Projesi'nin fiziki tamamlanması yüzde 50'ye ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl temeli atılan projenin 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, prestijli projelerden biri olan Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark projelerinin hızla ilerlediğini belirtti.

"Geçen yıl ilk kazmayı vurarak temelini attığımız projede otopark alanının radye temel çalışmaları tamamlanırken, tabliye çalışmaları da tamamlanma aşamasına getirildi" diyen Asya, şöyle konuştu:

"15 bin 800 metrekarelik otopark alanının tamamlanmasıyla 18 bin 403 metrekare alanın tamamında düzenleme çalışmalarına başlanacak. Şehrimize nefes aldıracak olan Kent Meydanı ile ciddi bir eksikliği gidermiş olacağız. Artık bu kadim şehrin de bir meydanı olacak. Artık cadde ve sokaklarda yapılan etkinlikler, buluşmalar meydanda yapılacak. İnşallah bu projemizi de güzel bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız