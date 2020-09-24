Muş'ta Kent Meydanı Projesi devam ediyor
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Muş'ta Kent Meydanı Projesi devam ediyor

24.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:15
Muş'ta Kent Meydanı Projesi devam ediyor

Muş'ta kentin en önemli projeleri arasında yer alan Kent Meydanı'nın tamamlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediliyor.

Muş'ta kentin en önemli projeleri arasında yer alan Kent Meydanı'nın tamamlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediliyor.

Kapalı otoparkı, yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanlarıyla kente yeni bir silüet kazandıracak olan Kent Meydanı Projesi hayat buluyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kent sakinlerine sözünü verdikleri bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Kent Meydanı Projesi 26 bin metrekare alan üzerine uygulanıyor. Meydanlar şehirlere estetik kazandıran güzel sembollerdir. İlimizin bu eksikliğini gidermek üzere uzun uğraşlar sonucu halkımıza söz verdiğimiz Kent Meydanı Projemizi başlatmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sayede şehrimizin merkezi konumunda vatandaşlarımızın buluşma noktası ve etkinlik alanı olarak kullanabilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Bununla ilimize güzel bir estetik kazandıracağımıza inanıyorum. 550 araçlık kapalı otoparkın yer aldığı projede yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanları ile sıra dışı bir proje uyguluyoruz. Rabbim hizmet yolunda bizi halkımıza karşı mahcup etmesin. Bizlere tevdi edilen Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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