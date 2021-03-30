Muş'ta keçeden üretilen kepenekler birçok ile gönderiliyor

Muş'ta oğluyla keçecilik mesleğini sürdüren Fethi Kızılsoy, yaptığı kepenek ve farklı ürünleri birçok ile pazarlayarak ailesini geçindiriyor.

Muş'ta oğluyla keçecilik mesleğini sürdüren Fethi Kızılsoy, yaptığı kepenek ve farklı ürünleri birçok ile pazarlayarak ailesini geçindiriyor.

Mayıs ve haziran aylarında kırkılan küçükbaş hayvanların yününden kepenek yapan Kızılsoy, unutulmaya yuz tutan mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor.

Kızılsoy, ince elyaflı, kaliteli ve sıkışma özelliğinden dolayı kepeneklerde kuzu yünü kullandığını söyledi.

Çobanların, yazın serin kışın sıcak tutma özelliği nedeniyle kepeneği tercih ettiğini anlatan Kızılsoy, "Günde 8 kepenek yapıyoruz. Burada ürettiğimiz keçeleri Konya, Ankara, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi birçok ile gönderiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım