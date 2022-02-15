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Muş'ta KDV denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı, Uğur Ulu - Yerel
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Muş'ta KDV denetimi yapıldıMUŞ – Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta KDV denetimi yapıldı

MUŞ – Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

KDV düzenlemesinin ardından çalışma başlatan Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelindeki zincir marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi.

Ürünlerdeki KDV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları da karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Ekiplerin kent genelindeki denetimi sürüyor.

Muş'ta KDV denetimi yapıldı

Muş'ta KDV denetimi yapıldı

Muş'ta KDV denetimi yapıldı

Muş'ta KDV denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Yerel

Ticaret, Zabıta, Muş, Yerel, Ekonomi, Haberler

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