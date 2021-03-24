MUŞ Muş'ta kaz çiftliği suya gömüldü

Muş'ta kaz çiftliği suya gömüldü

MUŞ'ta dün gece yağan yağmur Hasköy ilçesinde ovayı göle döndürdü. Ovada bulunan kaz çiftliği sular altında kaldı.

Muş'ta gece başlayan yağmur sabah saatlerine kadar etkili oldu. Ovada geniş su göletleri oluşturan yağmur sebebiyle Hasköy ilçesinde İshak Sönmezsoy'a ait kaz çiftliği sular altında kaldı. Kaz çiftliği ve evinin bulunduğu bölgenin yaklaşık yarım metre suyla kaplanması İshak Sönmezsoy, "Suların yükselmemesi için dua ediyorum. Eğer geçen yıl DSİ ovada ıslah çalışması yapmasaydı şimdi çiftliğimdeki kazlar su altında kalarak telef olacaktı. Yağmur şu anda dindi suların çekilmesini bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı