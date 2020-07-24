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Muş'ta kaybolan iki kız kardeş 8 saat sonra bulundu

Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan iki kız kardeş, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Muş'ta kaybolan iki kız kardeş 8 saat sonra bulundu
24.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:18

Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan iki kız kardeş, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Çayırdere köyünde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan Feride (5) ve kardeşi Delal Aydın (3) kayboldu.

Kızlarının kaybolduğunu fark eden Ercan Aydın, durumu Kaymakamlığa ileterek yardım istedi.

Kaymakam Emre Yalçın'ın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, kızların bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu kız kardeşler, yol kenarında uyurken buldu.

Kızları ailesine teslim eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Murat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun ki kızlarımızı bulduk. Sayın Kaymakamımız önderliğinde tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz." dedi.

Baba Ercan Aydın da ekipler ve yetkililere teşekkür ederek, "Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşler, sağlık kontrolü için ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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