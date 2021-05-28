Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
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Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta annesiyle markete giderken kaybolan 5 yaşındaki Dicle Şahinkuşu, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Muş'ta annesiyle markete giderken kaybolan 5 yaşındaki Dicle Şahinkuşu, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

İstasyon Caddesi'nde ağlayan bir çocuğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, annesi Derya Şahinkuşu ile gittiği market alış verişi sırasında kaybolduğu belirlenen Dicle'yi ailesine ulaştırdı.

Anne Şahinkuşu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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