Kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Muş'ta annesiyle markete giderken kaybolan 5 yaşındaki Dicle Şahinkuşu, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.
Muş'ta annesiyle markete giderken kaybolan 5 yaşındaki Dicle Şahinkuşu, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.
İstasyon Caddesi'nde ağlayan bir çocuğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, annesi Derya Şahinkuşu ile gittiği market alış verişi sırasında kaybolduğu belirlenen Dicle'yi ailesine ulaştırdı.
Anne Şahinkuşu, polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım