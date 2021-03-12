Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
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Muş'ta kartpostallık kış manzaraları

12.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:01
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları

Muş'ta sabah etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Muş'ta sabah etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sabah saatleriyle etkili olmaya başlayan kar yağışı kente adeta beyaz gelinlik giydirdi. Havadan görüntülenen kent merkezi, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir merkezinde inşası tamamlanan İmam-ı Şafii Camii heybetiyle hayran bırakırken, ağaç dallarında biriken kar taneleri de görsel şölen sunuyor. - MUŞ

Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları
Muş'ta kartpostallık kış manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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