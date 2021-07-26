Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor
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Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta 15 bin dekar alana ekilen karpuzdan yaklaşık 70 bin ton ürün elde edilerek ekonomiye 70 milyon lira katkı sunulması bekleniyor.

Muş'ta 15 bin dekar alana ekilen karpuzdan yaklaşık 70 bin ton ürün elde edilerek ekonomiye 70 milyon lira katkı sunulması bekleniyor.

Kentteki üreticilerini yanı sıra Batman, Diyarbakır ve Mardin'den gelerek kiraladıkları tarlalarda karpuz eken çiftçiler, hasada başladı.

Daha iyi gelir elde etmek için mevsiminden geç ektikleri karpuzu tarlalardan toplayan çiftçiler, tırlara yükleyerek birçok ile gönderiyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, karpuz üretiminin kentte sebze ve meyvecilik açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muş'ta karpuz yetiştiriciliği yapan 200 ailenin bulunduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl 15 bin dekar ekim alanından 70 bin ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. İlimize katkısı yaklaşık olarak 70 milyon lira olan karpuzun çoğunluğu şehir dışına gönderiliyor. Dekara üretim maliyeti 1 liraya tekabül etmekle birlikte modern üretim teknikleri ile yapılan karpuz üretimi sonucunda dekara 4-5 tona kadar verim vermektedir. Bugün itibarıyla hasadı yapılan lezzetli Muş karpuzu sofralardaki yerini almaya başladı."

Merkeze bağlı Suboyu köyünde 70 dönüm alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Haşim Yalvarıcı ise yılın ilk hasadına başladıklarını belirtti.

Karpuzları tüccarlara sattığını ifade eden Yalvarıcı, "Buradan yaklaşık 350 ton karpuzu tırlara yükleyip birçok ile gönderiyoruz. Talep nereden olursa oraya pazarlıyoruz." dedi.

Tüccar Ecevit Uysal da bu yıl verimin yüksek olduğunu ve gelen siparişleri komisyonculara yönlendirdiklerini söyledi.

Muş karpuzunda katkı maddesinin olmadığını vurgulayan Uysal, "Adana tarafında karpuz hasadı bitti. Karacabey ve Konya tarafında da hasat bittikten sonra Muş karpuzu hemen hemen her tarafa gidiyor. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e geçen yıl çok fazla karpuz gönderdik. 15 gün içinde Muş karpuzunun yüzde 50'si batı tarafına gidecek." diye konuştu.

Suriye'den çalışmak için Muş'a gelen Müslüm Abdullah, 40 derece sıcakta karpuz hasadı yaptıklarını dile getirerek, "Bütün sezon karpuz yüklüyoruz. Bazen günde 10 tır karpuz gönderiyoruz." dedi.

Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor
Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor
Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor
Karpuzdan 70 milyon lira gelir bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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