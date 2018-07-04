Muş'ta Karpuz Fideleri Toprakla Buluşturuldu

Mevsimsel koşullar nedeniyle karpuz üretiminin geç yapıldığı illerden biri olan Muş'ta, fide dikimi yapıldı.

Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Muş'ta, sabah tarlaya gelen işçiler ekime hazır fideleri toprakla buluşturuyor.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente Diyarbakır ve Mardin'den çok sayıda çiftçinin geldiğini söyledi.

Çiftçilerin ovada kiraladıkları tarlada karpuz ve kavun ekimi yaptığını belirten Yıldırım, karpuzun kentteki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve bölgede en geç karpuz ekilen ve hasat edilen ilin Muş olduğunu dile getirdi.

Mardin'in Derik ilçesinden gelen Necat Deniz de Hasköy ilçesine bağlı Otaç köyünde kiraladığı 100 dönümlük tarlada karpuz ve kavun ekimine başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli ekim yapıldı. Türkiye'de en geç karpuz hasadını biz yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünümüzü Adana, İstanbul, Mersin, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Ürünümüz tamamen organik ve tamamen doğaldır. 100 dönüm alanda yaklaşık 700 ton karpuz elde etmeyi hedefliyorum."

Tarlada kızı ile çalışan Verdiye Güler (56) ise 60 lira yevmiyeyle tarlada çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sabah saat 06.00'da başlıyoruz, güneş batana kadar çalışmalar devam ediyor. Benim 7 çocuğum var. Eşim hasta, çalışamıyor. Bu açıdan çalışmak zorundayım. Hava çok sıcak, bunalıyoruz ama başka yapabilecek bir işimiz yok. Buradan aldığımız para ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz."