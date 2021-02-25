Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı
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Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı

25.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:32
Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı

MUŞ'ta tipi ve fırtına nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

MUŞ'ta tipi ve fırtına nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Muş'un Hasköy-Mutki karayolunun 10'uncu kilometresinde, tipi ve fırtına nedeniyle 30'u aşkın araç mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak, araçları mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı. Yol yeniden ulaşıma açılırken, mahsur kalan araçlardaki yaklaşık 100 kişi yollarına devam etti. Karla mücadele ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Tipi yolu kapattı. Arkadan gelen araçlarda birikince uzun bir konvoy oluştu. Beklemekten başka çaremiz yoktu. Allah devlete zeval vermesin, karla mücadele ekipleri gelip bizi kurtardı" diye konuştu.


Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı
Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı
Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı
Muş'ta karlı yolda mahsur kalan 100 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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