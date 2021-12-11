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MUŞ'TA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı 2500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışması yürüten kar kaplanları, yeniden 10 köy ve 21 mezra yolunu ulaşıma açtı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, yeniden ulaşıma kapandı. Vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi için harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, 2500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zincir takarak çalışmalarına devam edip, yoğun bir mesai harcadı. Özellikle bazı kısımlarda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü 10 köy ve 21 mezra yolu, ekiplerin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

1 METRE KARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Üçevler Grup Köy Yolu'ndaki kar engelini temizlediklerini anlatan İş Makinesi Operatörü Mithat Yakışan, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kısımlarda ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi. Bazı kısımlarda etkili olan sis, tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarında zorlandıklarını anlatan Yakışan, kapalı yolları ulaşıma açarak, vatandaşın rahat bir şekilde ulaşımını sağlamasına yardımcı olacaklarını söyledi.

MUŞ'TA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

MUŞ'TA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

MUŞ'TA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

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