Muş'ta karla mücadele ekipleri 221 köy yolunu açtı
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Muş'ta karla mücadele ekipleri 221 köy yolunu açtı

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:15
Muş'ta karla mücadele ekipleri 221 köy yolunu açtı

Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan 234 köy yolundan 221'i açıldı, 13'ünde çalışmalar sürüyor.

Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan 234 köy yolundan 221'i açıldı, 13'ünde çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çaba gösterdiğini söyledi.

Özveriyle yürütülen çalışmalarda 221 köye ulaşımın sağlandığını aktaran Yentür şöyle konuştu:

"Kapalı 13 köy yolunu açmak için karla mücadelemiz sürüyor. 64 iş makinesiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız vatandaşların mağdur olmaması. Acil durumlar için bir ekibimizi hazır bekletiyoruz. Kar nedeniyle merkezde 5, Bulanık'ta 4, Varto'da 3 ve Hasköy'de 1 köy yolu kapalı."

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte belediye ekipleri de tuzlama ve karla mücadele çalışmasını yürütüyor.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan saatte 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 7, Van ve Muş'ta 6, Bitlis'te 3 derece olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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