Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor
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Muş, Yerel

Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.

27.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:17
Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları kapsamında Cevizlidere köy yolunu 12 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yaz mevsiminde köylülerin meyvecilik ve hayvancılık yaptığı Cevizlidere köyü, kış ayının gelmesi ile birlikte boşaltılıyor. Baharla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışması başlatan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolu güçlükle ulaşıma açtı.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, görev sahalarında 365 köy, 3 bin kilometre birinci derece öncelikli ve köy içleriyle birlikte 5 bin 700 kilometre yol ağı olduğunu kaydederek, "Senenin başından itibaren yaklaşık 22 bin kilometre karla mücadele yaptık. 58 iş makinesi, 85 personelle çalıştık. Yüksek yerlerde yer yer 8-10 metre kadar fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız kapanma vaziyetine geldi. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Halka hizmet noktasında bazı zorluklarımız olsa da 'halka hizmet etmek Hakk'a hizmettir' düsturuyla bu çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise şu an Cevizlidere köyünün yolunu açtıklarını söyledi. Kışın çetin geçtiğini ifade eden Tümer, "Fırtına ve karın fazla yağmasıyla zorluklar oluştu. Şu an kapalı köy yolumuz yok" diye konuştu.

Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

Kaynak: İHA

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Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor

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