Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Muş'ta Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkili olan yağışların ardından kapanan Hasköy-Mutki kara yolunu açan ekipler, metrelerce karın bulunduğu yolu genişletmek için çaba gösteriyor.

Ekip Şefi Nedim Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasköy-Mutki arasındaki 20 kilometrelik yol ağını kardan temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 haftadır bölgede çalışma yürüttüklerini belirten Gök, yolları açık tutmak için ekip arkadaşlarıyla gece gündüz görev başında olduklarını belirtti.

İş makinesi Operatörü İdris Karakan ise çalıştıkları bölgede kar kalınlığının bazı yerlerde iş makinesinin boyunu aştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım