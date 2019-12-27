Muş'ta karla mücadele çalışmaları
Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri Drone çekimleri İş makinesıyla yol açma çalışmaları MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 56 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri
Drone çekimleri
İş makinesıyla yol açma çalışmaları
MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 56 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde güçlükle çalışan ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.