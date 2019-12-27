: Muş'ta karla mücadele çalışmaları

27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:46

Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri

Drone çekimleri

İş makinesıyla yol açma çalışmaları

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 56 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde güçlükle çalışan ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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