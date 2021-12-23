Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı - Haberler
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Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'un yüksek kesimlerdeki köylerde ev ve ahırların etrafının karla kaplanması, hayatı olumsuz etkiliyor.

MUŞ (AA) - Muş'un yüksek kesimlerdeki köylerde ev ve ahırların etrafının karla kaplanması, hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Savaşçılar köyünde, 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kışın tüm zorluklarını yaşayan köy sakinleri, ezdikler kar örtüsünün üzerine yazın biriktirdikleri otları sererek hayvanlarını yemledi.

Bazı vatandaşların da iş makinelerinin giremediği köyün iç kısımlarında ayaklarına taktıkları hediklerle (kar ayakkabısı) yürümeye çalıştığı görüldü.

Köylülerden Selim Güler, gazetecilere, özellikle köy içindeki dar yollarda ulaşımı sağlamak hedik kullandıklarını, bu sayede zorlanmadın yürüyebildiklerini söyledi.

Hediğin bölgede yıllardır kullanıldığını, kültürlerinde önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Güler, "Bölgede kar kalınlığı çok fazla. Karın yoğun olduğu kış mevsiminde hedik, biz köylülerin vazgeçilmezi oluyor. Bizden önce dedelerimiz ulaşım güçlüğünün yaşandığı köylerde hediki çok kullanıyorlardı. Şimdi de kullanmaya çalışıyoruz. Kar kalınlığı köyde 1 metreyi aşmış. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz." dedi.

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

Karla kaplanan köylerde vatandaşların zorlu yaşamı

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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