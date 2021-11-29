Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı - Haberler
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Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

Muş'ta, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan grup köy yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta, yüksek kesimlerde etkili olan Kar ve tipi nedeniyle kapanan grup köy yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Üçevler grup köy yolu, 2 bin 500 rakımlı Çavuş Tepe mevkisinde kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki yolun açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar açtı.

İl Özel İdaresi saha amir yardımcısı Mustafa Yaşlık, gazetecilere, 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşımının sağlandığı yolun kar nedeniyle kapandığını söyledi.

Yüksek rakım nedeniyle bölgede sürekli fırtına, tipi ve sisin etkili olduğunu belirten Yaşlık, zor koşullara rağmen yolu açmayı başardıklarını ifade etti.

Köy sakinlerinden Felemez Kotan ise kent merkezinden minibüsle köye dönmeye çalıştıklarını dile getirerek, "İl Özel İdaresi ekipleri şu anda kapalı olan yolumuzu açıyor. Kar yağdığı için yollar kapandı. Çalışmanın bitmesiyle köye döneceğiz." dedi.

Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

Muş'ta kardan kapanan grup köy yolu 3 saat süren çalışmayla açıldı

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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